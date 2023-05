De Universiteit Utrecht spreekt in haar communicatie over klimaatverandering voortaan van een „klimaatnoodtoestand”. Het universiteitsbestuur heeft dat woensdag besloten. Voorzitter Anton Pijpers van het College van Bestuur heeft dat ook laten weten aan demonstrerende studenten van de beweging End Fossil: Occupy. Wat de activisten betreft is het „een kleine stap in de goede richting”.