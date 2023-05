Nabestaanden van de 17-jarige Mohammed Bouchikhi, die in januari 2018 in een Amsterdams buurthuis is doodgeschoten, hebben woensdag indrukwekkende slachtofferverklaringen voorgedragen op de eerste dag van het strafproces over de vergismoord. In de rechtbank in Amsterdam staan twee verdachten terecht: Randall D. (41) en Emylio G. (30). Zij beroepen zich op hun zwijgrecht.