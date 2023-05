Ahold Delhaize-topman: graaiflatie niet aan de orde in supermarkt

Het fenomeen ‘graaiflatie’ staat ver af van wat er in supermarkten gebeurt, stelt Ahold Delhaize-topman Frans Muller. Na ruim anderhalf jaar van oplopende inflatie nemen zorgen toe over bedrijven die niet alleen gestegen kosten doorberekenen in hun prijzen, maar ook extra winst pakken. Maar volgens Muller maken de kwartaalcijfers van het moederbedrijf van Albert Heijn duidelijk dat het in de supermarkten niet het geval is.