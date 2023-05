Slechts een kwart van de Nederlandse burgers heeft nog vertrouwen in de Tweede Kamer en politici scoren met 21 procent zelfs nog lager. Het vertrouwen van burgers in de Tweede Kamer was sinds 2012, het jaar waarin het Centraal Bureau voor de Statistiek het vertrouwen van burgers in instituties begon te meten, nog nooit zo laag.