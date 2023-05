Reisorganisatie Sunweb blijft „extra alert” op de problemen bij luchtvaartmaatschappij Transavia. Die budgetmaatschappij moest in april en mei al veel vluchten schrappen vanwege een tekort aan vliegtuigen. Sunweb had daar ook last van, maar klanten hebben daar volgens het bedrijf tot nu toe weinig hinder van ondervonden.