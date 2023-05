Aziatische beurzen gemengd na Chinese handelscijfers

De belangrijkste Aziatische aandelenbeurzen lieten dinsdag een gemengd beeld zien. Beleggers reageerden op de nieuwste handelsgegevens van China. Die lieten zien dat de export van het land in april iets sterker dan verwacht is gestegen. De import daalde daarentegen harder dan voorzien. Daarnaast werd vooral uitgekeken naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later deze week naar buiten komt. Dat cijfer geeft mogelijk meer inzicht over het toekomstige rentebeleid van de Federal Reserve, waarbij wordt gehoopt dat de centrale bank zal afzien van verdere renteverhogingen.