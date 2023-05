Als een huisartsenpraktijk geen plek heeft voor een nieuwe patiënt, mogen huisartsen met elkaar in overleg gaan om die patiënt toch ergens te kunnen inschrijven. Dit soort overleg is niet in strijd met concurrentieregels, verduidelijkt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die heeft onderzoek gedaan naar tientallen meldingen van patiënten die problemen hadden bij het overstappen van huisarts.