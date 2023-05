Brandweer: geen instortingsgevaar Willemstoren na trillingen

Volgens de brandweer is er geen instortingsgevaar van de Willemstoren, een appartementencomplex van twaalf verdiepingen aan de Houtlaan in het centrum van Rotterdam. Bewoners in het gebouw vlak bij de Erasmusbrug voelden vrijdagavond trillingen, waarna de brandweer met een specialistisch team ruim twee uur lang onderzoek heeft gedaan naar instortingsgevaar. Daar was volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio geen sprake van en het gebouw is dan ook niet ontruimd.