Britse ambassadeur in Nederland kijkt uit naar kroningsdag

De kroning van koning Charles wordt ook voor de 45.000 Britten in Nederland een belangrijke dag. „Het is natuurlijk lang geleden dat we een kroning gehad hebben in het Verenigd Koninkrijk en het wordt een indrukwekkende dag vol praal”, zegt de Britse ambassadeur in Nederland, Joanna Roper. „Met Britse hapjes, zoals crumpets en scones, of een zeer Britse ‘afternoon tea’ kunnen alle Britten in Nederland zich weer verbonden voelen met het VK.”