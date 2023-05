Meer dan een miljoen poliovaccins zijn verloren gegaan door de gewapende strijd in Soedan, meldt kinderrechtenorganisatie UNICEF. Koelingsfaciliteiten zijn geplunderd, beschadigd of vernietigd, waarbij in Zuid-Darfur afgelopen maand ruim een miljoen poliovaccins verloren gingen, aldus een adjunct-directeur van UNICEF.