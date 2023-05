Goudspecialist: goudprijs naar record door bankenonrust in VS

Door de onzekerheid rond kleine Amerikaanse banken kan de goudprijs naar een recordniveau stijgen. „Wees niet verbaasd als het oude goudrecord van 2075 dollar deze maand al sneuvelt”, zegt Reinoud Bogert van goudspecialist Doijer & Kalff. „Als goudbedrijf zien we parallellen met de jaren na de kredietcrisis toen het vertrouwen in banken een dieptepunt bereikte. We hadden nog nooit zo’n drukke maand als afgelopen maart, en ook in april bleven de goudaankopen erg hoog.”