Op de NAVO-top in juli in de Litouwse hoofdstad Vilnius moet volgens premier Mark Rutte een „duidelijke stap” worden gezet voor Oekraïne, dat lid wil worden van het bondgenootschap. Daar zal de komende vier tot zes weken over worden gesproken, aldus de premier tijdens een gezamenlijke persconferentie met president Volodymyr Zelensky van Oekraïne en de Belgische premier Alexander De Croo.