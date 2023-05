Shell was donderdag de grote winnaar in de AEX-index, die over een breed front omlaag ging. Het olie- en gasconcern leverde opnieuw een sterk resultaat in het eerste kwartaal ondanks de dalende olieprijzen. Shell-topman Wael Sawan sprak van robuuste resultaten. De dataleveranciers Wolters Kluwer, die woensdag al met cijfers kwam, en RELX waren opvallende dalers en stonden onderaan in de hoofdindex, met minnen van 4,4 en 3,7 procent.