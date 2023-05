Techconcern Apple opent de boeken over de eerste drie maanden van dit jaar, het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Traditiegetrouw is dat een mindere periode voor het bedrijf achter de iPhone en de Apple Watch, maar door productieproblemen kon Apple in de feestdagenperiode niet aan alle vraag voldoen. Mogelijk kon een deel van die verkopen doorschuiven.