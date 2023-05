Een aantal regionale banken is woensdag opnieuw lager geëindigd op Wall Street. De aandelen van PacWest, Western Alliance en Zions Bancorp daalden tot 5,3 procent nadat Federal Reserve-president Jerome Powell had gezegd dat de regels voor en het toezicht op middelgrote banken aangescherpt moeten worden. De drie banken stonden in de aandacht na het omvallen van First Republic Bank.