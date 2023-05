Airbus heeft in het eerste kwartaal minder omzet en winst behaald doordat de vliegtuigbouwer minder vliegtuigen kon afleveren. Het bedrijf heeft nog altijd last van leveringsproblemen die daarvoor zorgden. Maar Airbus verwacht wel dat het aan zijn eerder uitgesproken verwachtingen kan voldoen. Het aantal afgeleverde vliegtuigen zal dan ook toenemen in de tweede helft van het jaar.