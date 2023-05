Het aantal aan fentanyl gerelateerde sterfgevallen in de VS is tussen 2016 en 2021 bijna verviervoudigd, volgens een rapport van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. Fentanyl is een synthetische pijnstiller met een tot 50 keer sterkere werking dan heroïne. Het middel wordt steeds vaker gemengd met andere drugs, vaak met dodelijke gevolgen.