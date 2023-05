Het moederbedrijf van Burger King is in het eerste kwartaal flink gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. In het eerste kwartaal van vorig jaar waren er in verschillende landen, waaronder Canada en China, nog lockdowns vanwege corona van kracht. Ook heeft Restaurant Brands International de Russische franchiserestaurants van Burger King uit de vergelijking verwijderd. Dat deed het bedrijf omdat het niet meer in Rusland actief is.