ASMI sterkste stijger in AEX, DSM onderaan na kwartaalcijfers

Chipbedrijf ASMI was dinsdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. Ook branchegenoten Besi en ASML stonden in de kopgroep na een goed ontvangen kwartaalbericht van de Nederlandse chipproducent NXP. DSM stond onderaan. Het voedseltechnologiebedrijf had in het eerste kwartaal behoorlijk last van de lage prijzen voor vitamines. Die zorgden ervoor dat de omzet daalde. De bedrijfswinst nam ook af door de nog altijd hoge prijzen voor ingrediënten.