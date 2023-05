Vrouwelijke WOII-veteraan steekt Bevrijdingsvuur Wageningen aan

De 96-jarige Marie Scott steekt in de nacht van donderdag op vrijdag precies om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aan in Wageningen. Het is voor het eerst dat een vrouwelijke oud-militair dit vuur ontsteekt volgens Wageningen45, dat de plechtigheden in de Gelderse plaats organiseert. De vlam wordt vanuit Wageningen door estafettelopers naar tientallen gemeenten in heel Nederland gebracht voor de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei.