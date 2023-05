De zuivelfabriek van FrieslandCampina in het Groningse Marum ligt maandag stil door een staking. Ongeveer 40 procent van het personeel staakt en daardoor kan tot dinsdag 06.00 uur geen melk worden verwerkt, laat een woordvoerster van het bedrijf weten. De fabriek is de enige van FrieslandCampina waar Edammer kaas wordt gemaakt en is de grootste productielocatie van dit type kaas ter wereld.