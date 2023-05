In de Bovenkerk in Kampen werd zaterdag de tweede Kamper Orgeldag gehouden. De dag had deze keer als thema ”Kamper organisten”. Een reeks musici haalden werk van Willem Hendrik Zwart, Harry Hamer, Klaas Jan Mulder, Ab Weegenaar, Gradus Wendt, Jan Zwanepol en Piet Zwart voor het voetlicht.