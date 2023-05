Naar aanleiding van de vechtpartij in de ENCI-groeve aan de Lage Kanaaldijk in Maastricht zaterdagavond zijn in totaal vier mensen aangehouden. Door het incident liepen zes mensen steekwonden op. Vijf slachtoffers werden opgenomen in het ziekenhuis, meldt de politie. Zij konden na behandeling het ziekenhuis weer verlaten.