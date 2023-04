Een standbeeld van de afgemaakte walrus Freya is zaterdag in Oslo onthuld. Het dier werd vorige zomer een toeristenattractie toen het in Noorwegen rondzwierf en kattenkwaad uithaalde. Bij de onthulling waren volgens de Noorse zender NRK onder anderen de kunstenares en de initiatiefnemer van het beeld aanwezig.