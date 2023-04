In de Eurogroep neemt het ongeduld toe over de weigering van Italië om een verdrag te ratificeren over probleembanken. Al eind 2020 spraken de eurolanden af zo nodig het noodfonds ESM in te zetten als vangnet voor falende Europese banken. „Ik respecteer het Italiaanse debat, maar het is nodig”, zei Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe in Stockholm na afloop van hun bijeenkomst.