Een Turks militair transportvliegtuig dat naar Soedan is gevlogen voor evacuaties is ten noorden van Khartoem beschoten. Volgens het Turkse ministerie van Defensie is niemand gewond geraakt en is het toestel veilig geland. De Soedanese strijdkrachten berichtten dat de paramilitaire RSF (Rapid Support Forces) op het toestel schoten, maar zij ontkennen dat.