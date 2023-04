De trein die donderdag in de buurt van Geldermalsen werd beschoten met een luchtbuks, werd vermoedelijk per ongeluk geraakt. De politie gaat „niet uit van kwade opzet”, zegt een woordvoerder. Rond een huis in de buurt van het station waren donderdagmiddag „een aantal minderjarigen” met de luchtbuks op bordjes en blikjes aan het schieten.