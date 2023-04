Het staatsinvesteringsfonds van Noorwegen wil dat overheden vaart maken met het reguleren van kunstmatige intelligentie (AI). Dat zei topman Nicolai Tangen van het fonds tegen zakenkrant de Financial Times. Volgens Tangen werkt het fonds zelf aan richtlijnen over hoe bedrijven op ethische wijze kunnen investeren in AI. Die richtlijnen zouden in augustus worden bekendgemaakt.