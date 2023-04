De Amerikaanse speelgoedfabrikant Hasbro heeft in het eerste kwartaal de verkopen verder zien dalen. Mensen kopen minder speelgoed vanwege de hoge inflatie en onzekere economie. Begin dit jaar maakte Hasbro, bekend van onder meer Monopoly, Transformers, Dungeons & Dragons, Peppa Pig en My Little Pony, daarom al bekend ongeveer duizend banen te schrappen om kosten te besparen.