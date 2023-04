De verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie is flink aangetrokken in het eerste kwartaal van dit jaar. Alles bij elkaar zijn er met 355.553 stuks bijna 8 procent meer verkocht dan een jaar terug. Vooral van trucks ging de verkoop flink omhoog, maar ook bussen en bestelbusjes werden meer verkocht, meldt de Europese autobrancheorganisatie ACEA.