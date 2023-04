Rusland heeft een onderdeel van het Duitse energieconcern Uniper in het land in bezit genomen. Het gaat om de in Rusland gevestigde dochteronderneming Unipro, waarin Uniper een belang van bijna 84 procent had. Ook de Finse stroomproducent Fortum waarschuwt dat Russische autoriteiten de controle hebben overgenomen bij een dochterbedrijf in het land.