De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag de bouw van een boorplatform op de Noordzee voorlopig stilgelegd omdat de effecten van stikstof niet goed zijn beoordeeld. Onder meer de actiegroepen Deutsche Umwelthilfe en Mobilisation for the Environment (MOB) en het Duitse Waddeneiland Borkum hadden zich verzet tegen de gasboringen.