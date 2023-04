Uitzendconcern Randstad was dinsdag de grootste verliezer in een roodgekleurde AEX-index op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden negatief op de kwartaalcijfers van Randstad en deden het aandeel in de verkoop. Ook verfproducent AkzoNobel kwam met resultaten en werd daarop lager gezet op het Damrak.