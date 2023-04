Uitzender Randstad pleit voor ‘masterplan’ in kinderopvang

Om voldoende werknemers te vinden voor de kinderopvang is een „masterplan” nodig waarbij bedrijven en de overheid de handen ineenslaan. Dat zegt Jeroen Tiel, topman van uitzendconcern Randstad in Nederland. De regering hoopt dat werkende ouders meer uren gaan werken als kinderopvang in 2025 vrijwel gratis wordt, wat de krapte op de arbeidsmarkt moet verminderen. Daardoor loopt ook de vraag naar extra opvangpersoneel op tot in de tienduizenden mensen en daarom is het tijd voor actie.