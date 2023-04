De gunning aan NS door de overheid om de komende jaren grote delen van het Nederlandse spoor uit te baten kan vooralsnog doorgaan. Regionale treinvervoerders, verenigd in de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN), hebben een daartegen aangespannen kort geding in hoger beroep verloren. In december kreeg FMN ook al ongelijk van de rechter.