Schappen beginnen leger te raken in winkels van Albert Heijn, doordat personeel van distributiecentra blijft staken. Vooral in het noordoosten en zuidwesten van het land krijgen filialen minder aangeleverd, geeft een woordvoerster van de supermarktketen aan. Dat komt doordat zij hun waren krijgen van distributiecentra in Zwolle en Pijnacker, waar de acties grote gevolgen hebben.