Voor tweede nacht op rij explosie in dezelfde straat in Rotterdam

Aan de Crooswijkseweg in Rotterdam-Crooswijk heeft voor de tweede nacht op rij een explosie plaatsgevonden. Dinsdag om 04.50 uur was het raak aan de overkant van een woningencomplex waar maandag rond dezelfde tijd een was afgegaan in een portiek, waardoor alle woningen van het complex korte tijd ontruimd moesten worden. De nieuwe explosie zorgde voor beschadigingen aan een portiek, ruit en een auto, meldt de politie. Er zijn geen gewonden gevallen.