Nederland en drie landen verhogen beveiliging infrastructuur zee

Nederland gaat nauwer samenwerken met drie andere Europese landen om kritische infrastructuur als windparken, gasleidingen en internetkabels in de Noordzee beter te beschermen tegen bijvoorbeeld sabotage of spionage. Dat is premier Mark Rutte overeengekomen met België, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. „Het aspect van de veiligheid is een serieus punt”, aldus Rutte bij aankomst voor een top over de Noordzee met andere Europese leiders in het Belgische Oostende.