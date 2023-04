Resultaten Philips centraal aan begin drukke beursweek

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag vooral uit naar de resultaten van Philips. Het zorgtechnologieconcern heeft afgelopen kwartaal 575 miljoen euro apart gezet voor een mogelijke schadeclaim in de Verenigde Staten in verband met de terugroepactie voor slaapapneu-apparaten. De defecte apparaten, waar het isolatieschuim kon verbrokkelen, houden Philips al jaren in de greep en het bedrijf maakte al zo’n miljard euro vrij voor de terugroepactie zelf.