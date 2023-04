Verzetsheld Jan Zwartendijk, die in de Tweede Wereldoorlog in Litouwen duizenden Joden wist te redden, krijgt alsnog de hoogste onderscheiding daarvoor. Het kabinet vindt dat de voormalige consul voor zijn verdiensten het hoogste eerbetoon moet krijgen, zei minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) na de ministerraad. Daar was ook op aangedrongen door de Tweede Kamer.