Tesla opnieuw wat omlaag op Wall Street na koersval

Tesla verloor vrijdag opnieuw wat terrein op de aandelenbeurzen in New York, na de koersval een dag eerder. De autofabrikant verhoogde de prijzen van zijn voertuigen Model S en Model X op de Amerikaanse thuismarkt. De verhoging komt daags na de afstraffing van het aandeel na tegenvallende winstcijfers van het autobedrijf. De winstmarges zijn flink onder druk komen te staan door scherpe prijsverlagingen van de modellen, waardoor het automerk donderdag bijna 10 procent lager werd gezet. Vrijdag leverde het aandeel 0,7 procent in.