Minister wil ingrijpen bij grote toestroom buitenlandse studenten

Als te veel buitenlandse studenten deze kant op komen, wil minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) persoonlijk kunnen ingrijpen. Zijn plan is om landelijk te bepalen hoeveel instroom wenselijk is. Hij legt de verantwoordelijkheid dan in de eerste plaats bij hogescholen en universiteiten en wil alleen actie ondernemen als die verzaken. De bewindsman moet nog bedenken hoe precies. Hij wil de onderwijsinstellingen bovendien meer opties geven om de toestroom te beperken.