De Britse zakenman Mike Lynch is er niet in geslaagd zijn uitlevering aan de Verenigde Staten tegen te houden. De techondernemer, die verdacht wordt van misleiding rond de verkoop van zijn bedrijf aan Hewlett-Packard, ging in beroep tegen de beslissing van de Britse regering om hem over te dragen aan de Amerikaanse autoriteiten. Maar het Londense High Court ging niet mee in zijn protest.