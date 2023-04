Tesla onderuit op negatief Wall Street na cijfers

Tesla werd donderdag hard afgestraft op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s zag de winst in het afgelopen kwartaal flink dalen door de vele prijsverlagingen van zijn modellen. Topman Elon Musk gaf ook aan nog niet klaar te zijn met zijn prijzenoorlog in de sector. Hij verklaarde daarbij in de huidige economische omstandigheden de omzetgroei belangrijker te vinden dan de winstmarges. Het aandeel zakte ruim 6 procent.