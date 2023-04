Nederlanders gooien steeds minder eten weg, maar nog steeds te veel, vindt landbouwminister Piet Adema. Het lijkt er namelijk op dat hij de beloofde halvering in 2030 niet waar kan maken. Daarom denkt de bewindsman na over maatregelen die later dit jaar bekend worden gemaakt. Hij overweegt onder meer om de landbouw te verplichten om veel beter in de gaten te houden waar de sector voedsel verspilt.