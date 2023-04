In hoeverre mag KLM de suggestie wekken dat het mogelijk is om duurzaam te vliegen? Over die vraag buigt de rechtbank in Amsterdam zich vanaf donderdag. Dan is de eerste zittingsdag in een rechtszaak die Fossielvrij NL tegen de luchtvaartmaatschappij heeft aangespannen. Volgens de eisers misleidt KLM consumenten door met „groene marketing” de indruk te wekken dat je „kunt vliegen zonder de klimaatcrisis te verergeren”.