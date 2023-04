Nederland moet écht zorgen dat in geen enkel Natura 2000-gebied de kritische grens voor stikstofneerslag, de KDW, wordt overschreden, vindt Brussel. Tegelijkertijd stelt de Europese Commissie in reactie op vragen van het Reformatorisch Dagblad dat gebruik van die maatstaf niet verplicht is. Hoe zit dat precies?