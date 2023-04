ASML onderaan in lagere AEX, Heineken op kop na cijfers

ASML was woensdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die ook een verlies liet zien. De chipmachinemaker heeft een sterk kwartaal achter de rug waarin het zijn eigen verwachtingen wist te verslaan. Een afname van de nieuwe orders zorgde echter voor onzekerheid over de toekomst. ASML verklaarde dat de chipmarkt wel wat afkoelt, maar topman Peter Wennink ziet nog geen problemen voor zijn bedrijf. Het aandeel werd 2,7 procent lager gezet.