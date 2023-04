Bierbrouwer Swinkels Family Brewers laat de lokale productie van Bavaria in Rusland stilleggen. Swinkels had vorig jaar al het licentiecontract opgezegd met de Moscow Brewing Company (MBC) dat Bavaria produceert voor de Russische markt, maar vanwege de looptijd van die overeenkomst was er geen juridische grond om een productiestop eenzijdig af te dwingen bij MBC.