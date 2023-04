Elk voorjaar kun je er verwonderd naar kijken: nieuw leven in de dierenwereld. Het ganzengezinnetje dat langspeddelt in de sloot. Lammetjes die bokkensprongen maken. Ganzen en schapen en hun kleintjes kunnen ons op zulke momenten meevoeren in een lente-idylle. Maar ze doen nog veel meer met ons mensen. En wij met hen, dat vooral. Tussen mens en dier bestaat een wonderlijke relatie.